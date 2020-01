O rei emérito da Bélgica Alberto II, de 85 anos, admitiu ser pai biológico de uma mulher nascida fora do seu casamento, após realização de um exame de DNA, informou a imprensa britânica. Delphine Boël, uma artista plástica de 51 anos, afirma que nasceu após um longo caso entre as décadas de 60 e 70 entre sua mãe, Sibila, e Alberto, então príncipe herdeiro, casado desde 1959 com Paola Ruffo di Calabria. (Com agências internacionais).

continua depois da publicidade

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.