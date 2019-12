Um avião do Cazaquistão com 98 pessoas a bordo caiu pouco depois da decolagem, matando pelo menos 15 pessoas, disseram autoridades em Almaty. Pelo menos 35 outros sobreviveram com ferimentos, 22 deles em estado crítico.

Em um comunicado em sua página no Facebook, o aeroporto disse que não houve incêndio e uma operação de resgate foi iniciada imediatamente após o acidente.

Cerca de mil pessoas estavam trabalhando no local coberto de neve em que o acidente aconteceu. O tempo em Almaty era limpo, com temperatura abaixo de zero, comum nesta época do ano.

As imagens mostravam que a frente da fuselagem quebrada atingiu uma casa e a parte traseira do avião caiu no campo ao lado do aeroporto. O avião estava voando para Nur-Sultan, capital do país anteriormente conhecida como Astana.

A aeronave foi identificada como um Fokker-100, um avião a jato de tamanho médio, com dois turbos e turbofan. A empresa que fabricou a aeronave faliu em 1996 e a produção do Fokker-100 parou no ano seguinte.

Todos os voos da Bek Air e Fokker-100 no Cazaquistão foram suspensos até a investigação do acidente, disseram as autoridades do país.

“Os responsáveis sofrerão punições severas de acordo com a lei”, tuitou o presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev, expressando condolências às vítimas e suas famílias. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS