O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter nesta terça-feira para voltar a reclamar do fato de que a Câmara dos Representantes, controlada pela oposição democrata, conduz um processo de impeachment contra ele por suposta interferência indevida na Ucrânia com vistas a ganhar vantagem na política americana. “Conforme aprendo a cada dia, estou chegando à conclusão de que o que acontece não é um impeachment, é um golpe, voltado a retirar o poder do povo, seu voto”, afirmou Trump.