Não está fácil pra ninguém. Até o príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, está á procura de emprego, após anunciar seu afastamento da família real britânica.

O anúncio de afastamento das funções reais de Harry e sua esposa Meghan Markle, também conhecidos como duque e duquesa de Sussex, pegou muita gente de surpresa no Reino Unido. O casal afirmou que pretende trabalhar e se tornar financeiramente independente. “Queremos trabalhar para ser financeiramente independentes”, comunicou o casal.

Harry era o sexto na linha de sucessão ao trono. O primeiro é seu pai, o príncipe Charles, seguido de Willian, seu irmão mais velho e seus filhos: George, Charlotte e Louis.

Harry e Megham viverão entre o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas viveu vários anos no Canadá.

Segundo o casal, que fez um post nas redes sociais informando a decisão, foram meses de reflexão que os fizeram querer desempenhar um novo papel dentro da família real. “Planejamos equilibrar nosso tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, continuamos a honrar nosso dever com a Rainha”, diz o post.

Mesmo assim a decisão permitirá a criação de Archie Harrison, primeiro filho do casal, na tradição real em que ele nasceu. “Além de proporcionar à nossa família o espaço para se concentrar no próximo capítulo, incluindo o lançamento de nossa nova entidade beneficente”, disseram.

Na história moderna da família real, o anúncio de afastamento se compara apenas ao feito pelo rei Eduardo 8.º, que abandonou o trono para se casar com uma mulher norte-americana divorciada em 1936.

E a Rainha, o que achou?

Após o anúncio de Harry e Meghan, o gabinete da Rainha Elizabeth II divulgou uma nota dizendo que as conversas com o casal estão apenas no começo. “Entendemos o desejo deles em adotar uma abordagem diferente. Essas são questões complicadas e que levarão tempo para serem resolvidas”, explicou a nota.