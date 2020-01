Tsai Ing-wen foi reeleita presidente de Taiwan com ampla vantagem neste sábado, sinalizando forte apoio por sua postura dura contra a China entre eleitores determinados a defenderem sua forma democrática de viver.

Tsai derrotou o candidato Han Kuo-yu, do partido nacionalista, com 57,2% dos votos contra 38,6% de Han, com praticamente todos os votos contados. Ela não demorou para alertar a China para não tentar usar ameaças de força contra a ilha. “Hoje eu quero novamente lembrar as autoridades de Pequim que paz, paridade, democracia e diálogo são as chaves para a estabilidade”, disse Tsai no discurso de vitória. “Eu quero que autoridades de Pequim saibam que Taiwan e nosso governo democraticamente eleito nunca cederão a ameaças”.

Ela afirmou ainda: “Eu espero que Pequim mostre sua boa vontade”. Eleitores de Taiwan “mostraram que quando nossa soberania e democracia são ameaçadas, o povo de Taiwan gritará nossa determinação de modo ainda mais alto.”

Taiwan desenvolveu sua própria identidade desde a separação da China na guerra civil em 1949, mas nunca declarou independência formal. Pequim ainda diz ter soberania sobre a ilha de 23 milhões de pessoas e ameaça usar força para tomar controle se necessário.

Ma Xiaoguang, porta-voz do Escritório chinês de Assuntos de Taiwan, disse que a China protegeria firmemente sua integridade territorial e que se opõe a qualquer esquema separatista e à independência de Taiwan, de acordo com a agência oficial chinesa Xinhua News. Ele disse que a China está disposta a trabalhar com o povo de Taiwan para avançar na “reunificação pacífica do país”.

Tsai, a presidente reeleita, conseguiu ganhar em áreas que tradicionalmente eram vencidas por candidatos mais próximos da China, como o Centro e o Sul de Taiwan. O partido dela também manteve sua maioria no legislativo, mas com resultado mais apertado.