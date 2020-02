O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pressionou neste domingo o Casaquistão a mostrar cautela com os investimentos e a influência da China. Ele pediu a esse país da Ásia central e a outros que se juntem a demandas pelo fim da repressão a minorias em território chinês.

Em mensagem similar à realizada em outros países, Pompeo disse a autoridades casaques que o investimento chinês vem ao custo da soberania e pode prejudicar, em vez de ajudar, o desenvolvimento local no longo prazo. “Nós apoiados totalmente a liberdade do Casaquistão de escolher fazer negócios com qual país quiser, mas estou confiante de que os países conseguem os melhores resultados quando se aliam a companhias americanas”, defendeu. “Você consegue acordos justos. Consegue criação de empregos. Consegue transparência nos contratos”, listou.

Pompeo ainda parabenizou o Casaquistão por repatriar combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. O Casaquistão levou de volta quase 600 combatentes e familiares detidos em áreas antes controladas pelo grupo extremista. Também elogiou os esforços locais para ajudar a conter a disseminação do coronavírus, vindo da China. O Casaquistão está entre os países que suspenderam viagens com a China. Fonte: Associated Press.