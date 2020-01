Dezenas de pessoas foram presas neste domingo, dia 5, em Hong Kong durante uma marcha contra “comerciantes paralelos”, que compram grandes quantidades de produtos isentos de impostos no território e os levam de volta para vender na China com lucro. Na manifestação, coquetéis molotov foram jogados em uma delegacia de polícia. Segundo um dos organizadores, 42 pessoas foram detidas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

