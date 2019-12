A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou nesta quinta-feira que havia solicitado ao Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes que avance com os rascunhos de artigos do impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma votação na Câmara sobre o impeachment deve ocorrer antes do Natal.

Pelosi disse que Trump “abusou do poder em seu benefício político próprio”. Ela não deu, contudo, detalhes sobre em quais artigos do impeachment se concentraria.

Pouco antes do anúncio da deputada democrata, Trump afirmou pelo Twitter que, se os membros do Partido Democrata quiserem retirá-lo do posto, eles devem “fazer isso agora, rápido, para que nós possamos ter um julgamento justo no Senado e então que nosso país possa voltar ao trabalho”. Fonte: Dow Jones Newswires.