Todos os partidos do Parlamento de Portugal condenaram nesta quinta-feira, 30, as declarações do deputado ultradireitista André Ventura, que pediu a deportação da parlamentar de esquerda Joacine Katar Moreira, que é de Guiné-Bissau, antiga colônia portuguesa. O presidente da Câmara dos Deputados de Portugal, Eduardo Ferro Rodrigues, disse que a fala “xenofóbica” merece “condenação”. Ventura fez o pedido após Joacine dizer que Portugal deveria devolver os tributos pagos pelas colônias aos países de origem. (Com agências internacionais).

continua depois da publicidade

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.