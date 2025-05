Papa Leão 14 realiza missa e se torna formalmente bispo de Roma

O papa Leão 14 completou neste domingo (25) os últimos passos para se tornar o bispo de Roma, cargo tradicionalmente ocupado por todos os pontífices desde o primeiro, são Pedro.

Em missa realizada na igreja que é sede da Igreja Católica no mundo, a Arquibasílica de São João de Latrão, em Roma, Leão disse aos sacerdotes e fiéis presentes: “sou um romano” –a frase teria sido dita por são Paulo quando foi preso, garantindo que seria levado até Roma por seus captores.

Agostininano, o papa também repetiu as palavras de Santo Agostinho, dizendo: “com vocês, eu sou Cristão, e por vocês, sou bispo”, acrescentando: “hoje, também posso dizer que sou romano”.

Na homilia, Leão enfatizou sua visão de uma Igreja Católica aberta. “Quero ouvir e aprender, quero entender e decidir em conjunto”, disse o papa aos membros da Cúria presentes. Com a cerimônia, o americano se tornou oficialmente bispo de Roma, mas ele ainda deve nomear um vigário para administrar a arquidiocese, como é tradicionalmente feito pelo papa.

A cerimônia aconteceu depois que Leão visitou a basílica de Santa Maria Maior, onde está enterrado o papa Francisco, e a basílica de São Paulo Extramuros –junto com a arquibasílica de São João de Latrão e a basílica de São Pedro, as quatro formam as chamadas basílicas papais, as mais importantes fora da terra santa.

Leão disse que sente “uma responsabilidade séria, mas apaixonada” de servir os romanos. Ele foi recepcionado na igreja pelo prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, do Partido Democrático, de centro-esquerda.