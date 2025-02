Papa Francisco tem melhora após noite tranquila, diz Vaticano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O estado de saúde do Papa Francisco, que preocupou fiéis e autoridades nos últimos dias, apresentou uma evolução positiva nas últimas horas, segundo comunicado emitido pelo Vaticano neste domingo (23). A nota informa que o pontífice “transcorreu uma noite tranquila”, trazendo alívio após o boletim anterior, que indicava um quadro crítico.

De acordo com as informações divulgadas, Francisco continua recebendo cuidados intensivos. Na manhã de domingo, o líder da Igreja Católica fez uso de protetores nasais para aplicação de oxigênio de alto fluxo, demonstrando que a equipe médica mantém atenção especial à sua função respiratória.

O comunicado também menciona que novos exames clínicos estão em andamento, com resultados esperados para o boletim desta noite. Essa atualização é aguardada com expectativa, considerando o histórico recente da saúde do Papa.

No sábado (22), a situação era mais alarmante. O Vaticano havia informado que o estado de saúde do Papa permanecia crítico, ressaltando que ele “não está fora de perigo”. O pontífice enfrentou uma crise respiratória asmática prolongada, que exigiu terapia intensiva com oxigênio.

Além das dificuldades respiratórias, exames de sangue revelaram plaquetopenia associada à anemia, levando à necessidade de transfusões sanguíneas. Esse quadro, caracterizado por um número reduzido de plaquetas no sangue, aumenta o risco de hemorragias.

Apesar dos desafios, o Papa manteve-se consciente ao longo do sábado, passando o dia na poltrona, embora mais debilitado em comparação ao dia anterior. A equipe médica, liderada pelo Dr. Sérgio Alfieri, continua monitorando de perto a evolução do quadro.

“Ele é o Papa, mas também é um homem. Mas se o corpo tem quase 90 anos, a cabeça é de 60 ou 50”, comentou o Dr. Alfieri, destacando a resiliência do pontífice.

A principal preocupação dos médicos é o risco de sepse, uma infecção que pode se espalhar para outros órgãos do corpo caso germes das vias respiratórias entrem na corrente sanguínea.

O Vaticano assegura que Francisco permanecerá internado pelo tempo necessário para garantir seu retorno seguro à residência em Santa Marta. Enquanto isso, a comunidade católica e admiradores do Papa em todo o mundo aguardam ansiosamente por novas atualizações sobre sua recuperação.