Papa Francisco é sepultado em cerimônia reservada após funeral

O Vaticano informou que o rito de sepultamento do papa Francisco começou às 8 horas de Brasília (13h em Roma) e foi concluído meia hora depois. O líder religioso escolheu ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, em um túmulo de mármore, com a inscrição Franciscus, em latim.

O camerlengo, o cardeal Kevin Farrell, foi o responsável por realizar uma cerimônia reservada no local. O caixão de Francisco foi recebido nos degraus da igreja, por um grupo de 40 pessoas formado por moradores de rua, detentos, imigrantes e pessoas transgêneros.

Segundo o Vaticano, tudo ocorreu de acordo com as prescrições do Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (ritos funerais para um pontífice romano). Familiares do papa estiveram presentes na cerimônia.

Missa do funeral do papa Francisco

Seguida por uma praça São Pedro lotada, a missa do funeral do papa Francisco foi celebrada na manhã deste sábado (26), cinco dias após a sua morte. A cerimônia durou cerca de duas horas e começou pouco depois das 5h (de Brasília). Na homilia, o decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, que conduziu a missa, fez um discurso com apelos a paz e relembrou o papel do pontífice argentino em defesa dos imigrantes.

