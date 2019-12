Uma nova equipe de líderes assumiu o comando da União Europeia (UE) neste domingo, com o compromisso de colocar a luta contra as mudanças climáticas no topo de sua agenda e a promover a unidade europeia, apesar do Brexit.

A alemã Ursula von der Leyen substituiu oficialmente Jean-Claude Juncker como presidente da Comissão Europeia, braço executivo da UE. A ex-ministro da Defesa alemã é a primeira mulher a assumir o cargo. Já o ex-primeiro-ministro belga Charles Michel sucedeu Donald Tusk como presidente do Conselho Europeu.

Com foco na questão ambiental, von der Leyen vai segunda-feira a Madri para Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP25). “A UE quer ser o primeiro continente neutro em termos de clima em 2050. A Europa está liderando esse tópico e sabemos que precisamos ser ambiciosos para o nosso planeta”, disse a repórteres.

Na companhia do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e da nova presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, Von der Leyen e Michel marcaram o início de seus mandatos de cinco anos em Bruxelas, com eventos marcando o 10º aniversário do Tratado de Lisboa, o livro de regras da UE. Fonte: Associated Press.