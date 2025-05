Novo papa explica escolha de Leão XIV e visita túmulo de Francisco em Roma

É mesmo Leão XIII a principal inspiração por trás do nome de papa escolhido pelo cardeal americano Robert Prevost. Leão XIV deu a explicação em encontro com cardeais do mundo inteiro, neste sábado (10), pouco antes de fazer suas primeiras visitas fora dos muros do Vaticano, uma delas ao túmulo de Francisco.

Como se especulava, o nome é antes de tudo de uma homenagem ao italiano Vincenzo Gioacchino Pecci, papa de 1878 a 1903, lembrado pela preocupação com os problemas sociais de seu tempo.

“Na verdade, são várias as razões, mas a principal é porque o papa Leão 13, com a histórica encíclica ‘Rerum novarum’, abordou a questão social no contexto da primeira grande Revolução Industrial [iniciada no século 18]”, afirmou o papa no discurso que fez aos cardeais.

Outra hipótese relacionava o nome ao frei Leão, braço-direito de são Francisco de Assis – o que seria uma referência à forte ligação do novo papa com seu antecessor. “Rerum novarum” (latim para “coisas novas”), de 1891, é considerada o texto basilar da doutrina social da Igreja Católica. Condena a exploração da classe operária da época, mas ao mesmo tempo afirma que o socialismo não é a solução.

Leão 14 deu a entender que enxerga um paralelo com as ameaças atuais ao emprego, entre elas a inteligência artificial (IA). “Hoje, a Igreja oferece a todos a riqueza de sua doutrina social para responder a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial, que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho”, afirmou.

O jornal italiano Il Messaggero conjecturou neste sábado que o papa escreverá uma encíclica sobre a IA, uma “Rerum novarum” dos dias de hoje.

“Deu para perceber a preocupação dele, que já tinha também o papa Francisco”, disse à Folha o arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner. “A inteligência artificial provavelmente vai diminuir o número de trabalhadores, as carteiras assinadas. Vamos viver de quê? Vamos viver para quem? Por outro lado, ele também ressaltou a importância que a IA tem.”

Dom Leonardo contou que, depois de discursar, o papa deu a palavra a alguns cardeais —eram mais de 200 presentes ao encontro, que durou cerca de duas horas. “Depois fez questão de ficar lá e cumprimentar um por um. Esse é um grande sinal de que será um papa próximo”, contou o brasileiro.

À noite, Leão 14 fez uma aguardada visita ao túmulo de seu antecessor. O novo papa foi à basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e depositou uma rosa sobre a lápide de Francisco. Depois de cerca de meia hora ajoelhado em oração diante da tumba, Leão 14 deixou a igreja em uma van, saudando da janela do veículo os fiéis.

Esperava-se que a primeira aparição pública fora do Vaticano, no pontificado de Leão 14, fosse a visita a Santa Maria Maior. Acabou sendo a segunda.

Horas antes, o papa visitou o santuário da Mãe do Bom Conselho, em Genazzano, pequena cidade da região metropolitana de Roma. O santuário é ligado aos agostinianos, ordem do cardeal Robert Prevost. “Estou feliz por estar aqui com vocês. Assim como a mãe nunca abandona seus filhos, vocês também devem ser fiéis a Nossa Senhora do Bom Conselho.”

Neste domingo (11), às 12h locais (7h de Brasília), o papa recita o Regina Coeli (“Rainha dos Céus”), oração do período pascal, da sacada central da Basílica de São Pedro. Na segunda-feira (12), recebe em audiência os profissionais de imprensa que cobriram o funeral de Francisco e o conclave.

Marcos tradicionais do novo papado vão aos poucos sendo cumpridos. Foram divulgadas a foto oficial, o brasão e a assinatura de Leão 14. Em algumas lojas de Roma, os suvenires com a efígie de Francisco vão dando lugar aos de seu sucessor.