O Líbano conseguiu formar um novo governo nesta terça-feira, 21, liderado por Hasan Diab, quase três meses após a renúncia de Saad Hariri sob pressão de manifestações por todo o país. A lista de membros do governo foi lida por um alto funcionário do palácio presidencial de Beirute, depois que o presidente Michel Aoun assinou o documento, que foi objeto de mais de um mês de tensas negociações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

