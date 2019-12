Um terrorista matou duas pessoas a facadas, antes de ser morto a tiros pela polícia no centro de Londres, informaram autoridades do Reino Unido. O ataque desta sexta-feira levou autoridades a isolar uma área próxima do distrito financeiro da capital britânica.

continua depois da publicidade

O autor do ataque estava usando um colete falso de explosivos e acabou baleado e morto no local do ataque. A polícia afirmou que o incidente era tratado como terrorismo e que algumas pessoas ficaram também feridas.

O premiê britânico, Boris Johnson, disse que o episódio aparentemente já foi controlado. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que a polícia não buscava mais ninguém relacionado ao ataque. Fonte: Dow Jones Newswires.