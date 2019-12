O navio polar brasileiro Almirante Maximiliano chegará ao possível local da queda do Hércules C-130 da Força Aérea chilena na manhã desta quarta-feira, 11. O avião desapareceu com 38 pessoas a bordo, quando cruzava o Estreito de Drake, o trecho de mar entre o extremo sul da América Latina e a Antártica.

Para auxiliar as ações de busca, a Marinha do Brasil informou que vai usar instrumentos de inspeção visual, além de um ecobatímetro, um equipamento capaz de atingir até sete mil metros de profundidade e realizar imagens do fundo do mar.