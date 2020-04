Em 1990, a Nasa colocava na órbita da Terra o telescópio Hubble. Responsável pelos registros fotográficos mais incríveis do universo (pelo pelo menos até onde sabemos), o telescópio completa 30 anos, mas quem ganha o presente somos nós, simples terráqueos.

Como trabalha 24 horas por dia, todos os dias do ano, o Hubble tem um belo acervo fotográfico em seu singelo HD. Para marcar o aniversário do telescópio, a Nasa disponibilizou para nós a foto que foi tirada no dia do nosso aniversário. Para ver a “sua foto do universo” , basta clicar no link abaixo, preencher dia e mês do seu aniversário.

Clique aqui para saber como é a sua foto do universo.

As fotos trazem uma pequena explicação sobre o que estava acontecendo no momento em que ela foi registrada. Acesse e divirta-se.

Nota da redação: A foto que ilustra essa matéria trouxe a seguinte explicação: “Nebulosa de Cabeça de Macaco – Esta imagem revela nós esculpidos de gás e poeira em uma pequena porção da Nebulosa da Cabeça do Macaco. A nebulosa é uma região de formação de estrelas que hospeda nuvens de poeira escuras, com silhueta contra gás brilhante”.

Enquanto procura sua foto pelo cosmos, sugiro a canção a seguir!