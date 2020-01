Um motorista bêbado atingiu um grupo de jovens turistas alemães no norte da Itália no início deste domingo, matando seis pessoas e ferindo outras 11, disseram autoridades italianas. O acidente mortal ocorreu em uma vila perto de Valle Aurina, perto de Bolzano, na região do Alto Adige, logo após quando os alemães – que tinham entre 20 e 25 anos – se reuniram para embarcar no ônibus.

A região autônoma de língua alemã do norte da Itália, com suas estâncias de esqui nas Dolomitas e aldeias pitorescas em torno de Bolzano, é popular entre os turistas alemães.

“O ano novo começa com uma terrível tragédia”, disse o presidente regional do Alto Adige, Arno Kompatscher. “Ficamos atordoados.”

O motorista do carro tinha um alto teor de álcool no sangue e estava dirigindo particularmente rápido, disse um oficial da polícia de Carabineri em Brunico à Associated Press, falando sob condição de anonimato porque não estava autorizado a dar seu nome. Ele disse que a polícia concluiu que o acidente de carro com os pedestres não era um ato de terrorismo.

O serviço de bombeiros voluntários de Lutago disse no Facebook que seis pessoas foram mortas no local. Os 11 feridos, quatro dos quais estavam em estado crítico, foram levados para vários hospitais regionais, incluindo dois que foram transportados de avião para um hospital em Innsbruck, na Áustria, disse um policial.

No total, 160 equipes de resgate e equipes médicas de emergência responderam ao acidente, que deixou o local parecendo “um campo de batalha”, disse Helmut Abfalterer, do serviço de bombeiros voluntários de Lutago, ao portal online Tageszeitung.

Coassin disse que o motorista, identificado pela mídia italiana como um homem de 28 anos da cidade vizinha de Chienes, foi preso por suspeita de homicídio e lesão na estrada e estava sendo tratado no hospital de Brunico.