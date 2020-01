Pelo menos nove civis – entre eles duas mulheres e cinco crianças – morreram na Síria ontem após um ataque com mísseis do regime de Bashar Assad que atingiu uma escola em Idlib, província controlada por extremistas no noroeste do país, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Outras 16 pessoas ficaram feridas. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.