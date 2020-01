O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, desafiou o presidente americano, Donald Trump, em um tuíte ao compartilhar fotos da marcha fúnebre que ocorre nesta segunda-feira, 6, no país, em homenagem ao general morto em ataque dos Estados Unidos.

“Você já viu um mar de humanidade como este em sua vida?”, perguntou Zarif, ao citar Trump no tuíte e direcionar a ele a pergunta. “Você ainda quer ouvir os palhaços aconselhando você sobre nossa região? E você ainda imagina que pode quebrar a vontade desta grande nação e seu povo?”, acrescentou.

Zarif também disse que “o fim da presença maligna dos EUA no oeste da Ásia já começou”, em uma declaração que reitera a posição do Irã de que os militares americanos devem ser expulsos do Oriente Médio.

As procissões em homenagem a Soleimani marcam a primeira vez que o Irã homenageia um único homem com uma cerimônia de várias cidades.