Mais de 300 indianos que pagaram dezenas de milhares de dólares cada um para entrar nos EUA chegaram ontem a Nova Délhi depois de uma deportação em massa sem precedentes conduzida pelo México.

A medida foi tomada com base no acordo migratório fechado entre o México e o presidente americano, Donald Trump, que quer conter a imigração ilegal para os EUA. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.