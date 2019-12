A Marinha do Brasil está apoiando a operação de busca do avião Hércules C-130, da Força Aérea do Chile, que está desaparecido desde a madrugada desta terça-feira, 10. O avião militar decolou da cidade de Punta Arenas, no sul do Chile, por volta das 17h, rumo à Base Eduardo Frei, na Antártica, com 38 pessoas a bordo.

Em comunicado divulgado nesta manhã, a Marinha informou que o navio polar Almirante Maximiano foi deslocado e está a caminho do possível local da queda da aeronave chilena. O voo até a base chilena na Antártica deveria durar duas horas e meia, mas, por volta das 18h13 as autoridades aéreas perderam contato com a aeronave.

O avião tinha autonomia de combustível de sete horas. O governo chileno declarou o acidente à 1h15. Autoridades acreditam que o avião desapareceu quando sobrevoava o estreito de Drake, uma das travessias mais perigosas do mundo tanto para navios quanto para aeronaves.