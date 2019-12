O evento do aniversário da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estava planejado para evitar rupturas indesejadas. Mas os planos foram por água abaixo na terça-feira, 3, quando o presidente francês, Emmanuel Macron, desafiou o colega americano, Donald Trump, durante uma aparição televisionada.

continua depois da publicidade

Além disso, um breve vídeo que circula nas redes sociais flagrou alguns líderes mundiais rindo de forma irônica durante uma recepção no Palácio de Buckingham, aparentemente fazendo piadas sobre os modos nada ortodoxos de Trump e suas longas aparições na imprensa.

No vídeo, publicado pela rede Canadian Broadcasting Corporation, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, parece falar sobre o comportamento de Trump durante o primeiro dia da cúpula da Otan. O americano conversou com repórteres por mais de duas horas, o que parece ter chocado Trudeau.

O premiê britânico, Boris Johnson, pergunta a Macron: “foi por isso que ele chegou tarde?” O canadense interrompe e responde: “ele estava atrasado porque sua entrevista coletiva durou 40 minutos”, disse Trudeau a um pequeno grupo de líderes.

O canadense não menciona o nome de Trump durante a conversa, cujo assunto principal parece ser os encontros bilaterais do dia.

No início da terça-feira, a reunião bilateral entre Macron e Trump foi precedida por uma longa atenção à imprensa, quando os líderes demonstraram publicamente suas divergências sobre a estratégia da Otan.

‘Equipe boquiaberta’

Nas imagens do vídeo, Macron parece contar uma piada sobre o encontro, diante dos olhares da princesa Anne e do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, mas o francês vira de costas para a câmera e suas palavras não são ouvidas. “Ah, sim, sim, anunciou…”, reage um Trudeau brincalhão, acrescentando: “você vê a equipe dele boquiaberta.”

Macron também parece empolgado com a conversa, mas seus comentários não são ouvidos. Johnson é visto sorrindo. Nenhum dos líderes parece perceber que a conversa está sendo gravada.

Clima tenso

Trump foi colocado por Macron na defensiva na terça-feira. Durante um tenso diálogo de 45 minutos, o francês teve uma postura agressiva ao desafiar a visão que Trump tem da Otan e sua forma de lidar com um conflito militar envolvendo a Turquia.

O presidente americano ainda não comentou o vídeo em suas redes sociais. (Com agências internacionais).