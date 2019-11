O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pediu aos democratas dos Estados Unidos que ratifiquem nesta semana o acordo comercial com o México e o Canadá, conhecido pela sigla em inglês USMCA. A iniciativa é importante para a economia mexicana, que perde fôlego, e López Obrador argumenta que seu país já cumpre os compromissos relativos a questões trabalhistas.

Em uma carta enviada à presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, na terça-feira e à qual o Wall Street Journal teve acesso, López Obrador disse que o México alocou mais fundos no orçamento do próximo ano para mudar suas leis trabalhistas e tornar a barganha coletiva mais eficaz. As medidas eram uma importante demanda da oposição democrata americana para ratificar o acordo.

“Vamos seguir adiante com o USMCA rápido, para garantir que o processo eleitoral em seu país, com os debates e as paixões típicos de toda democracia, não impeça ou atrase a conclusão de um evento tão importante”, argumentou o líder mexicano na carta.

O Senado do México já ratificou o acordo e o país vê a iniciativa como crucial para dar mais clareza à sua economia, que sofre com um quadro de estagnação. O presidente americano, Donald Trump, tem pressionado o Congresso para que aprove o USMCA, negociado em 2017 e 2018 para substituir o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês). Fonte: Dow Jones Newswires.