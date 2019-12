O Ministério Público Federal do Rio (MPF) denunciou o ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes por lavagem de dinheiro, em outra etapa da Lava Jato no Brasil.

Além de Cartes, outras 19 pessoas foram acusadas, entre elas Dario Messer, o “doleiro dos doleiros”, que operava pelo menos desde os anos 2000 no Brasil, Uruguai e Paraguai.

Cartes, um rico empresário de 64 anos que nega os crimes, governou o Paraguai entre 2013 e 2018. Hoje ele é senador vitalício.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.