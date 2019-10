Em breve pronunciamento encerrado há pouco, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, comemoraram o acordo sobre Brexit fechado mais cedo entre a União Europeia (UE) e os britânicos.

Enquanto Juncker voltou a descrever o acordo como “justo e equilibrado”, Johnson disse que trata-se de um bom acerto para ambas as partes.

Juncker ressaltou ainda que o acordo significa que não haverá necessidade de uma extensão para o Brexit. Seguindo a mesma linha, o premiê destacou que o Reino Unido poderá deixar a UE em 31 de outubro, como está programado.

Segundo Johnson, está na hora de implementar o Brexit e focar a relação futura entre o Reino Unido e a UE.

No fim do pronunciamento, Juncker disse estar “feliz com o acordo, mas triste pelo Brexit”.

Contato: sergio.caldas@estadao.com