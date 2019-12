O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que aparentemente seu Partido Conservador conseguiu “um poderoso novo mandato para concluir o Brexit”, após a eleição geral desta semana. Ele disse que trabalha para entregar a saída da União Europeia o mais rápido possível, logo que os resultados sejam confirmados.

Johnson qualificou a eleição como “histórica”. As projeções mostram que os conservadores devem ter uma maioria sólida de cadeiras no Parlamento. O premiê falou pouco após o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, qualificar a eleição como “muito desapontadora” para sua sigla.

Com pouco mais de 600 das 650 cadeiras em disputa no Parlamento já decididas, os conservadores atingiram a marca de 326, garantindo sua maioria no Legislativo. Fonte: Associated Press.