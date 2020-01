A senadora Jeanine Áñez, que preside a Bolívia interinamente desde a renúncia de Evo Morales, anunciou nesta sexta-feira, 24, que será candidata nas eleições do próximo dia 3 de maio. Áñez anunciou também a união de seu partido com forças que se aliaram ao ex-presidente Carlos Mesa no pleito anulado de outubro.

“Quero me dirigir às famílias bolivianas para anunciar que tomei a decisão de me apresentar como candidata nas eleições”, declarou Áñez a vários de seus seguidores em La Paz, capital da Bolívia.

Na última terça-feira, quando uma possível candidatura começou a ser ventilada por aliados, Áñez disse que não entraria na briga eleitoral e que tinha cumprido seu papel ao convocar as eleições que serão realizadas daqui três meses.

Até então pouco conhecida nacional e internacionalmente, Áñez se autoproclamou presidente da Bolívia no dia 12 de novembro do último ano, dois dias após a renúncia de Evo Morales. A advogada de 52 anos era a segunda vice-presidente do Senado.