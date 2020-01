As autoridades de Israel aprovaram a construção de 1.936 residências nas colônias israelenses no território palestino ocupado.

O Alto Comitê de Planejamento da Autoridade Civil acatou 1.150 projetos para a fase de registro e 786 para a validação final, incluindo 258 residências em Haresha, colônia que fica em “terras privadas” palestinas e que são objeto de disputa.

O anúncio coincide com a campanha de Binyamin Netanyahu, à frente de um governo interino, para as eleições legislativas em 2 de março. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.