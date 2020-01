O Ministério do Interior de Israel disse neste domingo que agora permitirá israelenses viajarem para a Arábia Saudita para visitas religiosas ou de negócios.

O anúncio é o último sinal de relações mais tranquilas entre Israel e Arábia Saudita. Também aconteceu dias antes da Casa Branca anunciar seu plano de paz no Oriente Médio – que deve buscar apoio saudita.

Israel e Arábia Saudita não têm relações diplomáticas formais. Mas os dois lados encontraram um terreno comum em sua animosidade compartilhada em relação ao Irã.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu frequentemente reconhece as relações com países árabes. Sob o anúncio de domingo, os muçulmanos israelenses podem ir à Arábia Saudita para peregrinações religiosas. No passado, essas visitas exigiam permissão especial do governo, disse o ministério.

Além disso, em um primeiro momento, Netanyahu disse que judeus israelenses poderão ir para a Arábia Saudita Arábia para realizar negócios. Embora se acredite que alguns israelenses já visitem a Arábia Saudita, é necessário passaporte estrangeiro ou permissão.

Em seu anúncio, o Ministério do Interior disse que os visitantes israelenses exigiriam um convite oficial para entrar no reino. Por outro lado, não houve comentários imediatos da Arábia Saudita.

Israel tem tratados formais de paz com apenas dois países árabes – Egito e

Jordânia.

Fonte: Associated Press