As forças militares de Israel informaram nesta quarta-feira, 20, ter lançado um ataque de “larga escala” contra alvos iranianos na Síria, como resposta ao disparo, realizado na véspera, de um míssil sobre as Colinas de Golã, que são controladas por Israel.

Em nota, os militares israelenses dizem ter atacado dezenas de alvos militares iranianos com o uso de caças. Uma base síria também teria sido alvejada, após ter lançado um míssil de defesa contra as forças israelenses.

O texto diz ainda que o ataque às Colinas de Golã é “mais uma prova clara do propósito do entrincheiramento iraniano na Síria”. Fonte: Associated Press.