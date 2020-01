O primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul-Mahdi, pediu ao Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, que envie uma delegação ao Iraque incumbida de definir um mecanismo para a retirada de tropas americanas do país, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira.

O comunicado informa que o pedido foi feito durante conversa telefônica entre o premiê iraquiano e Pompeo, na noite de ontem.

Durante a ligação, que partiu de Pompeo, Abdul-Mahdi disse que o Iraque rejeita todas as violações a sua soberania, incluindo ataques lançados pelo Irã contra bases usadas por tropas americanas em território iraquiano e a violação de seu espaço aéreo pelos EUA no bombardeiro que matou o principal líder militar iraniano, o general Qassim Suleimani, no fim da semana passada.

No último domingo, o Parlamento iraquiano aprovou uma resolução não vinculativa para retirar tropas americanas do país, depois do ataque que matou Suleimani e um comandante iraquiano. Fonte: Associated Press.