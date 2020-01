Um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana diz que sua unidade assume “total responsabilidade” pelo abate acidental de um avião de passageiros ucraniano.

Em um discurso transmitido pela TV estatal neste sábado, o general Amir Ali Hajizadeh diz que, quando soube da queda do avião, que matou todos os 176 passageiros a bordo, “eu preferi estar morto”.

As forças armadas do Irã dizem que confundiram o avião de passageiros com um alvo hostil após o ataque com mísseis balísticos contra duas bases militares no Iraque que abrigam tropas dos EUA. O ato foi uma retaliação pelo assassinato do principal general do Irã, Qassem Soleimani, em um ataque aéreo americano em Bagdá. Fonte: Associated Press.