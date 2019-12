A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da XP Investimentos na bolsa norte-americana Nasdaq foi a nona maior realizada nos principais mercados globais em 2019, de acordo com a rede norte-americana CNBC. Os dados foram compilados pelo FactSet e consideram um universo de 250 empresas (novas, antigas, domésticas ou multinacionais) que decidiram abrir capital neste ano.

A XP movimentou US$ 2,25 bilhões em sua estreia na bolsa dos EUA, alcançando um valor de mercado de US$ 14,9 bilhões. No primeiro dia de negócios o papel registrou um forte avanço de 25%, com uma demanda que superou em 14 vezes o volume ofertado. Desde 11 de dezembro, dia do IPO, o papel já acumula alta de 11,7%.

A maior oferta do ano e da história, segundo o levantamento, foi realizada pela gigante do setor de petróleo Saudi Aramco na bolsa de Riad, com giro de US$ 25,6 bilhões, seguida pela Alibaba (US$ 12,9 bilhões) e Uber (US$ 8,1 bilhões). Em sua estreia na bolsa, em dezembro, o valor de mercado da petrolífera saudita superou US$ 2 trilhões, mas sua ação acumula alta de 0,4% desde então.

