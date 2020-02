Um incêndio atingiu a Gare de Lyon, uma das principais estações ferroviárias de Paris (França) na tarde desta sexta-feira, 28. De acordo com informações de agências internacionais, houve protestos contra a realização de um show não autorizado na região.

Um policial afirmou que uma pessoa ateou fogo em uma motocicleta durante o show que ocorria perto da estação e as chamas rapidamente se espalharam para outros veículos. A estação foi esvaziada após uma nuvem de fumaça preta se propagar pela região.

Não há relatos de feridos e o fogo está controlado. Dezenas de internautas que estavam próximos do local gravaram imagens com a fumaça envolvendo a estação e as publicaram nas redes sociais. O incêndio começou nas proximidades da estação e atingiu a construção. (Com agências internacionais).