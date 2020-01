Vinte e três imigrantes foram encontrados dentro de um caminhão frigorífico nesta quinta-feira, 23, nas proximidades do porto belga de Zeebrugge. Eles tentavam chegar ao Reino Unido. A temperatura no interior do veículo era de 2 °C, mas o Ministério Público de Bruxelas disse que nenhum dos imigrantes corre perigo de morrer. De acordo com autoridades belgas, o grupo vinha da Eritreia, na África. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

continua depois da publicidade