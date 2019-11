A polícia do Reino Unido informou em entrevista coletiva que matou a tiros nesta sexta-feira um homem que levava falsos explosivos no centro de Londres, após um ataque terrorista no qual várias pessoas foram esfaqueadas. Diante do episódio, as autoridades isolaram a área, próxima do distrito financeiro da capital do país. Não foi ainda informado o número exato de feridos, se há eventuais mortos entre as vítimas nem a identidade do agressor.

A segurança foi reforçada nos prédios na área da London Bridge e havia forte presença da polícia na região. Segundo várias testemunhas e vídeos, várias pessoas foram atacadas a facadas pelo homem. Policiais também vasculhavam a área, em busca de eventuais explosivos.

O premiê Boris Johnson abreviou eventos de campanha e foi até a sede do governo. Pelo Twitter, ele agradeceu os agentes de segurança e as pessoas presentes pela “imensa bravura” ao responder ao ataque terrorista. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, também agradeceu os envolvidos.