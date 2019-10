O resort de Donald Trump na costa oeste da Irlanda recebeu 100 mil euros do governo irlandês por fornecer comida aos policiais encarregados de fazer a proteção do presidente americano durante a visita de dois dias que ele fez ao país este ano. Segundo o Guardian, a propriedade de Trump em Doonbeg recebeu a maior parte da conta pela acomodação e refeição – no total, foram mais de 900 mil euros para os trabalhos de proteção no condado de Clare. A visita de Trump mobilizou cerca de 3.820 membros da polícia irlandesa. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.