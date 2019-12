Um poderoso atentado suicida atingiu uma instalação médica perto da principal base aérea americana de Bagram, ao norte da capital Cabul, nesta quarta-feira, 11, afirmou o exército dos Estados Unidos.

Houve relatos conflitantes imediatamente após a explosão, mas o Exército americano afirmou em comunicado que o atacante tinha como alvo um portão da base. De acordo com o governador de Bagram, Shukoor Qudusi, uma mulher morreu e 60 civis ficaram feridos no ataque.

Relatos anteriores sugeriam que um comboio militar dos Estados Unidos poderia ter sido o alvo do ataque. Os militares disseram, no entanto, que o alvo era uma unidade médica perto da base. Dr. Sangin, médico, disse que o hospital perto do perímetro da base estava em chamas. Não ficou claro imediatamente se havia algum estrangeiro dentro do hospital.

O general Mahfooz Walizada, comandante da polícia da província de Parwan, confirmou o ataque na manhã de quarta-feira, mas não deu detalhes sobre as vítimas. Sangin, que é o chefe do hospital da província, disse que eles receberam cinco feridos, mas não especificou suas nacionalidades.

Histórico

Esse é o terceiro ataque em bases americanas em uma semana. Na última quinta-feira, 5, um marinheiro abriu fogo contra três pessoas na base naval de Pearl Harbor, no Havaí, matando duas delas, e cometeu suicídio. As duas vítimas eram funcionários do Departamento de Defesa. Ação foi cometida dias antes de uma celebração no local para lembrar os 78 anos do bombardeio japonês que levou os Estados Unidos a entrarem na 2ª Guerra Mundial.

No dia seguinte, um membro da Força Aérea saudita que visitava os Estados Unidos para treinamento militar matou três pessoas e deixou outras oito feridas na base da Marinha em Pensacola, disse o governador da Flórida, Ron DeSantis. O atirador – cuja identidade não foi revelada – foi morto pela polícia que foi chamada à base. Fonte: Associated Press.