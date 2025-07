Homem atropela multidão em Los Angeles e fere ao menos 30

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um motorista atropelou uma multidão em Los Angeles na madrugada deste sábado (19) e deixou pelo menos 30 feridos, afirmaram a imprensa local e o departamento de bombeiros da cidade, uma das mais importantes do oeste dos Estados Unidos.

Autoridades disseram que 13 vítimas foram feridas de forma grave. Mais de 124 bombeiros foram mobilizados para o acidente, que ocorreu no Santa Monica Boulevard, pouco antes das 2h (6h no Brasil).

A área fica em uma região de pontos turísticos de Hollywood -como a Calçada da Fama, decorada com estrelas que homenageiam figuras da indústria cinematográfica- e está localizada perto de uma casa de eventos, o Vermont Hollywood, na qual um show estava programado para terminar às 2h.

Informações sobre o acidente ainda eram escassas pela manhã.

“Alguém perdeu a consciência dentro do veículo, bateu em um carrinho de tacos e, por fim, atropelou um grande número de pessoas que estavam do lado de fora de uma boate em East Hollywood”, disse a jornalistas o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão Adam VanGerpen. Ele também afirmou que um paramédico encontrou um ferimento à bala em um dos feridos.

Vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostram um carro prateado na calçada do lado de fora do local, várias pessoas caídas no chão, estradas sendo interditadas e pacientes sendo levados em ambulâncias.