Autoridades australianas emitiram ontem um novo alerta sobre os incêndios que devastam o sudeste do país. Segundo o governo, as condições climáticas de hoje tendem a agravar o fogo.

Ventos fortes e temperaturas acima de 40°C devem espalhar as chamas e complicar o resgate, que tem sido feito com a ajuda de navios da Marinha em praias de pequenas localidades afetadas pelos incêndios. (com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.