Fraudes românticas

‘Golpista do Tinder’ é preso após pedido da Interpol

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Com Folhapress Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 16/09/25 13h03
Imagem mostra pessoa utilizando celular
Foto: Depositphotos

Simon Leviev, que ficou mundialmente conhecido como o “golpista do Tinder” graças ao documentário da Netflix, foi preso ao desembarcar no aeroporto de Batumi, na Geórgia (EUA).

A prisão aconteceu a pedido da Interpol, conforme comunicado divulgado pelo Ministério do Interior da Geórgia nesta segunda-feira (15).

+ Leia mais

Até o momento, as autoridades não revelaram detalhes sobre os motivos específicos da detenção. O documentário lançado pela Netflix em 2022 expôs que Leviev estaria envolvido em crimes financeiros que somam aproximadamente US$ 10 milhões (valor equivalente a mais de R$ 53 milhões na cotação atual).

O israelense, cujo nome verdadeiro é Shimon Yehuda Hayut, ganhou notoriedade mundial por aplicar o que ficou conhecido como “fraudes românticas”. Sua estratégia consistia em se apresentar como herdeiro de um império de diamantes para conquistar mulheres através do aplicativo de relacionamentos Tinder. Após estabelecer vínculos emocionais com as vítimas, pedia empréstimos financeiros que nunca devolvia.

Em 2019, Leviev chegou a ser condenado por quatro acusações de fraude, recebendo sentença de 15 anos de prisão. Surpreendentemente, foi liberado apenas cinco meses depois de iniciar o cumprimento da pena.

O acusado continua negando todas as acusações contra ele.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna