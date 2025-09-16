‘Golpista do Tinder’ é preso após pedido da Interpol

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Simon Leviev, que ficou mundialmente conhecido como o “golpista do Tinder” graças ao documentário da Netflix, foi preso ao desembarcar no aeroporto de Batumi, na Geórgia (EUA).

A prisão aconteceu a pedido da Interpol, conforme comunicado divulgado pelo Ministério do Interior da Geórgia nesta segunda-feira (15).

Até o momento, as autoridades não revelaram detalhes sobre os motivos específicos da detenção. O documentário lançado pela Netflix em 2022 expôs que Leviev estaria envolvido em crimes financeiros que somam aproximadamente US$ 10 milhões (valor equivalente a mais de R$ 53 milhões na cotação atual).

O israelense, cujo nome verdadeiro é Shimon Yehuda Hayut, ganhou notoriedade mundial por aplicar o que ficou conhecido como “fraudes românticas”. Sua estratégia consistia em se apresentar como herdeiro de um império de diamantes para conquistar mulheres através do aplicativo de relacionamentos Tinder. Após estabelecer vínculos emocionais com as vítimas, pedia empréstimos financeiros que nunca devolvia.

Em 2019, Leviev chegou a ser condenado por quatro acusações de fraude, recebendo sentença de 15 anos de prisão. Surpreendentemente, foi liberado apenas cinco meses depois de iniciar o cumprimento da pena.

O acusado continua negando todas as acusações contra ele.