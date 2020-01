O general iraniano que passou a liderar a Guarda Revolucionária Islâmica após o assassinato, em Bagdá, do líder Qassim Suleimani, prometeu se vingar do ataque promovido pelos Estados Unidos. “Deus Todo Poderoso prometeu obter sua vingança, e Deus é o maior vingador. Certamente ações serão realizadas”, disse Esami Ghaani, em entrevista à TV estatal iraniana nesta segunda-feira, dia 6. Fonte: Associated Press.

