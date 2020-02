O fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciou hoje que pretende gastar US$ 10 bilhões de sua fortuna para ajudar no combate às mudanças climáticas. Em postagem no Instagram, o homem mais rico do mundo disse que começará a destinar recursos para cientistas, ativistas e ONGs relacionadas à causa.

“Quero trabalhar ao lado de outros (atores) para ampliar maneiras conhecidas e explorar novas maneiras de combater o impacto devastador das mudanças climáticas”, escreveu Bezos no post, explicando que o nome da iniciativa será Fundo Planeta Terra. Fonte Associated Press.