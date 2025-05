Fumaça branca! Novo Papa é escolhido pelos cardeais na Capela Sistina

A tradicional fumaça branca, que indica que a Igreja Católica tem um novo papa, saiu da chaminé da Capela Sistina, no começo da tarde desta quinta-feira (08). Um anuncio ao mundo: a Igreja Católica tem um novo Papa. No segundo dia de deliberações no conclave, os cardeais eleitores chegaram a um consenso sobre quem irá liderar a Igreja Católica após o falecimento do Papa Francisco. O nome ainda não foi revelado, o que deve acontecer em breve.

A fumaça branca, símbolo reconhecido mundialmente, surgiu e foi comemorada por milhares de fiéis de prontidão na Praça São Pedro. Este momento marca o fim do período entre a morte de Francisco e a escolha de um novo pontífice.

O conclave, reunião secreta dos cardeais para a eleição do novo pontífice, teve início na quarta-feira, após as cerimônias fúnebres do Papa Francisco. Durante esse período, os cardeais ficaram isolados do mundo exterior, dedicando-se integralmente à importante missão de escolher o novo líder da Igreja Católica.

Quem é o novo Papa?

A identidade do novo Papa ainda não foi revelada. Seguindo a tradição, o cardeal protodiácono anunciará o nome do eleito da sacada central da Basílica de São Pedro, proferindo a famosa frase em latim “Habemus Papam” (Temos um Papa). Milhares de fiéis já se reúnem na praça, ansiosos para conhecer e receber a bênção do novo líder da Igreja Católica.

Qual é o desafio do novo papa?

Esta eleição marca um momento crucial para a Igreja, que enfrenta desafios significativos no mundo contemporâneo. O novo Papa terá a missão de guiar mais de 1,4 bilhão de católicos em questões de fé, moral e na relação da Igreja com a sociedade moderna.

Nas próximas horas, o mundo aguarda para conhecer não apenas o nome do novo pontífice, mas também suas primeiras palavras e gestos, que darão indícios sobre o rumo que a Igreja Católica tomará sob sua liderança.

