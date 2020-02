A ministra de Saúde da França, Agnes Buzyn, anunciou a primeira morte de uma pessoa com coronavírus na Europa. A ministra disse neste sábado ter sido informada na noite passada da morte de um paciente de 80 anos que estava hospitalizado no país desde 25 de janeiro.

O paciente, um turista chinês da província de Hubei, tinha uma infecção no pulmão causada pelo coronavírus. Ele chegou à França em 16 de janeiro e foi hospitalizado em 25 de janeiro sob rigorosas medidas de isolamento. A sua condição deteriorou-se rapidamente. A filha do turista chinês também foi hospitalizada, mas autoridades disseram que a expectativa é de que ela se recupere. Fonte: Associated Press.