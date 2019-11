Uma falha técnica provocou um falso alerta de sequestro de um avião da Air Europa no Aeroporto Schiphol, em Amsterdã, o que desencadeou a ativação de uma ampla operação policial e dos serviços de emergência no terminal, informaram à agência EFE fontes da Globalia, grupo espanhol ao qual pertence a companhia aérea.

De acordo com a empresa, “nenhum passageiro sofreu o mínimo risco”.

A confusão teve início quando a aeronave, que ainda não havia decolado com destino a Madri, na Espanha, enviou indevidamente um sinal de “incidente ou evento sério com grandes consequências para a população”.

A policía então se mobilizou e começou a investigar a situação como “suspeita a bordo de um avião”. Ambulâncias e outros veículos de serviços de emergência foram enviados ao aeroporto devido à possível ameaça.

“Nesta noite, foi ativado, por engano, um alarme que inicia protocolos em casos de sequestro. Não aconteceu nada. Todos os passageiros esperam para voar em breve. Lamentamos profundamente”, escreveu a Air Europa no Twitter.

Mais cedo, a polícia holandesa tinha informado, via Twitter, que estava investigando uma “situação suspeita” a bordo de um avião em Schiphol. Testemunhas relataram a presença de várias ambulâncias no local.

Em seguida, a polícia informou que tinham desembarcado em segurança os passageiros e a tripulação do avião. O aeroporto de Schiphol é um dos mais movimentados da Europa, com um fluxo de cerca de 70 milhões de passageiros por ano. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS