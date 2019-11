Um usuário do Facebook nos Estados Unidos descobriu uma falha de segurança no aplicativo para Iphones da rede social Facebook. Em sua conta no Twitter, o web designer Joshua Maddux gravou um vídeo em que mostra que quando o app é aberto nos aparelhos, a câmera dos celulares da marca liga de maneira automática.

“Achei um problema de privacidade e segurança no Facebook. Quando o aplicativo é aberto ele usa ativamente a câmera. Achei um bug que te deixa ver a câmera atrás de seu feed. Note a imagem apontada para o carpete”, diz Maddux em seu post, mostrando o vídeo gravado pelo seu aparelho.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

Segundo informações do blog da jornalista Madeleine Lacsko, da Gazeta do Povo, o Facebook foi consultado sobre o problema, e admitiu o erro. Conforme a empresa, que pede ‘tranquilidade’ aos usuários, nenhuma foto ou vídeo foi coletada indevidamente, mesmo com as câmeras de todos os Iphones disparando automaticamente ao abrir o aplicativo.

O problema, de acordo com o Facebook, é causado por um bug da última atualização do Facebook para iOS. Uma correção será enviada à Apple para interromper o uso das câmeras de maneira automática. Enquanto isso, a empresa recomenda para o usuário que desabilite o uso da câmera do telefone.

Aprovada em agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados só entra em vigor no Brasil a partir de 2020.

As informações são do blog da jornalista Madeleine Lacsko, da Gazeta do Povo.