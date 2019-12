O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou em sua conta no Twitter que está em território argentino, tendo deixado o México, onde estava desde que renunciou à presidência, há pouco mais de um mês. Morales terá status de refugiado na Argentina, segundo informou o novo ministro das Relações Exteriores argentino, Felipe Solá, ao canal de notícias TN.

Na rede social, Morales agradeceu a acolhida oferecida pelo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, mas não mencionou o presidente Argentino, Alberto Fernández, que tomou posse há dois dias.

“Faz um mês que cheguei ao México, país irmão que nos salvou a vida, pois estava triste e despedaçado. Agora cheguei à Argentina para seguir lutando pelos mais humildes e para unir a Pátria Grande, estou forte e animado. Agradeço a México e Argentina por todo seu apoio e solidariedade”, tuitou Morales no começo da tarde desta quinta-feira, 12.

O boliviano expressou também seu “eterno agradecimento” ao presidente López Obrador, ao povo e ao governo do México. “Por salvar minha vida e me abrigar. Me senti como se estivesse em casa junto às irmãs e aos irmãos mexicanos durante um mês.”

Morales renunciou à presidência da Bolívia em 10 de novembro, depois de perder o apoio das Forças Armadas do país em meio a uma crise social que se seguiu à reeleição dele, que tentava se manter no poder pelo quarto mandato consecutivo. Morales afirma ter sofrido um golpe de Estado.